海南省東方市の四必湾国家重要湿地で撮影したズグロカモメ。（１月１７日撮影、東方＝新華社配信）【新華社海口2月2日】中国海南省東方市に位置する四必湾国家重要湿地の職員がこのほど、生物多様性の調査中にズグロカモメの鮮明な映像を初めて記録した。ズグロカモメは東アジア沿岸の限られた塩性湿地で繁殖し、東南アジアの沿海部で越冬する。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危急種（VU）に分類され、中国の国家1