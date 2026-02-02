ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプ日本代表の小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、高梨沙羅（29＝クラレ）、丸山希（27＝北野建設）が2月2日、W杯が開催されていたドイツから空路でイタリア入りした。4人並んで取材に応じた「日の丸飛行隊」は、到着直後と思えないほどリラックスした表情。最年少の二階堂が心境を問われ、「とりあえずペペロンチーノ食いたいですね」との直球回