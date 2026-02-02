災害級の大雪となっている青森県。青森市では今シーズンの積雪が183センチに到達。年間では歴代4位の記録的な豪雪となっています。これを受け14年ぶりに自衛隊の災害派遣が決まり、きょうから隊員が屋根の雪下ろしにあたりました。住民「この人たちが来てくれなければ、きょうかあしたのうちに家がつぶれると思ってた」青森県内では21市町村に災害救助法が適用されていて、この冬は除雪中の事故などで3人が死亡したほか、100人以上