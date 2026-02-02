ノルディックスキー・ジャンプの２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が２日、ドイツからミラノ入りした。１日までＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）に出場していたために「率直な気持ちは眠いです」と笑わせた。３度目の五輪、連覇もかかっているが、「調子はまあそんなに良くないですけど、希望はすごく、なぜか持っています」と五輪王者のプライドを見せた。大舞台での目標を聞かれ、「沸かせるジャ