イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着したノルディックスキー・ジャンプの日本勢。左から高梨沙羅、丸山希、二階堂蓮、小林陵侑＝2日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するノルディックスキー・ジャンプの日本勢が2日、ミラノに到着した。男子で2大会連続の金メダルを狙う小林陵侑は「楽しみ。観客を沸かせるジャンプをしたい」と抱負を語った。今季にワールドカップ（W杯）初優勝を果たした二階堂蓮