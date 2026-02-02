ＵＨＢ北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー（２６）が１日、自身のインスタグラムを更新。日本ハムのキャンプ取材がスタートしたことを報告した。爽やかな水色の半袖シャツ姿でピースするショットとともに「きょうからファイターズの春季キャンプがスタートしました！私にとっては、初めてのキャンプ取材『ここからシーズンが始まるんだな』と、初日からみっちり練習に励む選手の皆さんの姿を見て、ひしひしと感じました