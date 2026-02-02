ノルディックスキー・ジャンプで初の五輪代表、二階堂蓮（日本ビール）が２日、ミラノ入りした。初の大舞台だが、「ペペロンチーノを食べたい」とマイペースだ。今季のＷ杯で初勝利を上げ、直近のビリンゲン大会（ドイツ）で連続２位。特に１日は１回目７位から２回目に１５２・５メートルのビッグジャンプを披露し、２位と絶好調で五輪を迎える。「キープゴーイングって感じでいきま〜す」とノリノリ。五輪に向けて「楽しい大