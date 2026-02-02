フィギュアスケート競技が行われるミラノ・アイススケートアリーナ＝1月【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子に出場するトマスリョレンク・グアリノサバテ（スペイン）が2日、今季のショートプログラム（SP）の音楽が著作権問題のため使用できなくなったとSNSで明らかにした。アニメ映画「ミニオンズ」の曲で滑っていた。国際スケート連盟（ISU）の提携企業を通じて昨年8月に許諾を得たが、1月末