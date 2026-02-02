橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第4話では、神崎祐樹役の森崎ウィンがゲスト出演した。声が異常に小さいウィスパーボイスの持ち主というファーストインパクトから、湖音波（橋本環奈）にも負けない大声を張り上げ医者としての矜持を示す、容姿だけでなく心もイケメンな天才カリスマ医師だ。 参考：『（LOVE SONG）』森崎ウィン×向井康二の“底抜けの明るさ”同性愛のリアル描く