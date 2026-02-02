自民党元衆院議員の杉田水脈氏が２日、大阪・澪標住吉（みおつくしすみよし）神社を参拝した。杉田氏は８日投開票の衆院選で大阪５区に自民党から立候補。日本維新会の梅村聡氏やれいわ新選組の大石晃子氏など、強敵がそろう激戦区となっている。この日は、西淀川区・出来島駅前から街頭演説をスタートし、午後には自身の名前である「みお」と澪が同じ意味を持つ神社に、スタッフを引き連れて必勝祈願に訪れた。神社に足を