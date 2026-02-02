警察車両の赤色灯恵方巻きを万引し、店の外で食べたとして、千葉県警四街道署は2日、窃盗の疑いで千葉市若葉区、自称作業員幕田俊幸容疑者（50）を逮捕した。「知りません」と容疑を否認している。逮捕容疑は2日午前11時50分ごろ、同県四街道市中央の店舗から恵方巻き1点（販売価格1285円）を盗んだ疑い。署によると、警備員から「男性が代金未払いの食料品を店外で食べている」と通報があった。空のパックや防犯カメラの映