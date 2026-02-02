ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプ日本代表の4選手が2月2日、W杯が開催されていたドイツからイタリア入りした。小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、高梨沙羅（29＝クラレ）、丸山希（27＝北野建設）がミラノのマルペンサ空港に到着。前回22年北京大会に続く2大会連続の金メダルが期待される小林は、「沸かせるジャンプをしたいですね。イタリアでジャンプがぶち上がればいい」と