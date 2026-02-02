これまで習い事をしたことがなかった優子さん。レッスン料の相場というものを意識したことがありませんでした。だからか美しくなったママ友や通われている生徒さんにすっかり魅了されてしまい、あまり考えることなく入会を決めてしまったのですが…。＞＞【まんが】愛されたい妻が犯した過ち