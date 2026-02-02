こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 105」。うお座の方向、約2億1500万光年先にあります。画像の左上にある斜めから見た銀河が、まるで大きな渦巻銀河に向かって衝突しつつあるかのように見えます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 105」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al.; Acknowledgement: R. Colombari）】ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、左上の銀河