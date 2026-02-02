俳優の土屋太鳳さん（30）が2日、都内で開催されたRPGゲーム『仁王3』の完成発表会に本郷奏多さん（35）とともに登場し、翌日に迎える31歳の抱負を語りました。『仁王3』（D区分：17歳以上対象）は、日本の戦国時代などをモチーフにした世界を舞台に、戦いを繰り広げるダーク戦国アクションRPG・『仁王』シリーズの最新作。ゲームで卑弥呼役を演じる土屋さんは、キャラクターをイメージした赤の着物姿で登場。作品参加の心境につい