シンガー・ソングライターの吉田拓郎（79）が4月に名古屋市と大阪市の2都市でスペシャルライブを開催することが2日、分かった。この日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「オールナイトニッポンPremium」内で発表した。ライブのタイトルは「吉田拓郎スペシャルLIVE春だったね2026」で、4月13日に愛知県芸術劇場大ホール、同25日に大阪・フェスティバルホールで開催する（ともに午後6時開場、同7時開演