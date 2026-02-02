2026年1月9日（金）から3月9日（月）まで、『クロスホテル札幌』の前庭にて『マチナカTAKIBI BAR』が開催されています。 画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社 『マチナカTAKIBI BAR』は、直径6m・高さ3.6mの大型空気循環型“焚火専用テント”がホテル前庭に特設され、20度以上の温度を保つテント内で温かく焚火を楽しむイベントです。 画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社 テント内には新たにバーカ