2026年2月1日、日本の総合エンタメサイト「電撃オンライン」で25年12月30日〜26年1月11日に実施された「鬼滅の刃」キャラクター人気投票の結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。ランキング1位は富岡義勇（とみおか ぎゆう）、2位は黒死牟（こくしぼう）、3位は獪岳（かいがく）、4位は煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）、5位は我妻善逸（あがつまぜんいつ）、6位は不死川実弥（しなずがわさ