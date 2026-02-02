新日本プロレスの棚橋弘至社長が２日、都内で行われた「第２回『ＢｏｏｋＦａｉｒＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ（ＢＦＣ）』防衛戦・チャンピオンベルト贈呈式」に出席した。全国の書店員が日本で一番面白い書店フェア企画を競い合う。読書家としても知られる棚橋さんがスペシャルプレゼンターとして登壇し、第２回チャンピオンは２冊の本を同時売りする「ペア読」を企画した江藤宏樹さん、藤原さゆりさん（ともに広島・蔦谷書