俳優の工藤阿須加（34）が2日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。弟を公開した。工藤は「弟よお誕生日おめでとう」とつづり、半裸の弟の筋骨隆々な後ろ姿を投稿した。工藤は球界のレジェンド、福岡ソフトバンクホークスの元監督である工藤公康氏の長男。妹の長女・遥加はプロゴルファーで、その下に次女、三女、次男の5人きょうだい。