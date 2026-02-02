1月31日にボルシア・ドルトムントとセレッソ大阪はクラブのパートナーシップを締結を発表した。セレッソ大阪からドイツへ羽ばたき、ドルトムントで伝説的なプレイヤーとなった香川真司氏の存在が架け橋となって生まれたこの関係は、新たな才能の発掘と育成に繋がるものへと発展している。ドルトムント公式によると、この新たなパートナーシップは「日本における青少年育成の構造と進路の専門化に焦点」を当てるとし、取り組みの一