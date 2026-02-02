中国の研究者が開発した、高い柔軟性を備えたＡＩチップ。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月2日】中国の研究者は1月29日、英科学誌「ネイチャー」に論文を発表し、高い柔軟性を備えた人工知能（AI）チップの開発に成功したと明らかにした。ウエアラブル健康管理デバイスやフレキシブルロボットなどのスマートアプリケーションに、重要なハード面のサポートを提供する。清華大学や北京大学の研究者は、国産技術ベースの柔軟