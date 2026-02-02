１日、蘭州西駅のペット引き渡しエリアで飼い猫と触れ合う乗客。（蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州2月2日】中国甘粛省の蘭州西駅でペットの輸送サービスが始まった。規定を満たしたペットはスマート監視システムを備えた専用箱に入れ、乗務員が世話をする。鉄道部門は帰省や旅行が増える春節（旧正月、今年は2月17日）を控えた1月28日に高速鉄道のペット輸送の試験運用を拡大。取り扱い駅を110駅とし、列車を54本から170