広西チワン族自治区賀州市鍾山県公安鎮の農家はビニールハウス栽培のスイカを収穫する作業に追われている。中国新聞網が伝えた。同鎮ではハウス栽培スイカが収穫期を迎えており、農家はタイミングを逃さず収穫を急ぎ、春節（旧正月、今年は2月17日）までに全国各地へ出荷し、オフシーズン出荷によって春節市場のシェア獲得を狙っている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）