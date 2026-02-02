福岡県警柳川署は2日、みやま市瀬高町の個人宅固定電話に1月28日午後2時ごろ、NTTを名乗る人物から「2時間後に固定電話が停止する」というガイダンスが流れ、氏名と生年月日を聞き出す不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。