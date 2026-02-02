警察車両の赤色灯鹿児島県警奄美署は2日、飲酒運転をしたとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、同県奄美市の鹿児島県職員満岡哲也容疑者（64）を現行犯逮捕した。署によると「歩いて買い物に行くのが面倒だったので飲酒運転をした」と供述している。逮捕容疑は2日午後4時ごろ、自宅付近の市道で、酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑い。署によると、対向車に接触する事故を起こし、駆け付けた署員が呼気検査