ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤¿¤Á¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð?¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢1Æü¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ØThe Quest of Wonders Parade¡Ù½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð?¡Ù¤ò¥Ñ