DeNAは2日、阪神から新加入したジョン・デュプランティエ投手（31）が来日したと発表した。右腕は昨季は阪神で15試合に先発し、6勝3敗、防御率1・39。来日にあたりパスポートおよびビザの受け取り手続きがうまくいかず、チームへの合流が遅れていた。デュプランティエは球団を通じ「再び日本に戻ってくることができ、とてもうれしく思っています。ここ数カ月、日本の文化や人々が恋しかったです。キャンプ合流が少し遅れてし