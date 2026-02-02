大阪ダービーの開幕戦は2年連続となった。しかし今年はホームとアウェーが入れ替わったセレッソ大阪の本拠地ヤンマースタジアム長居での開催になる。開幕イベントに登壇したMF上門知樹も、「僕も(在籍)5年目でダービーの重みは分かっているつもり。PK戦はいらないと思っているので、しっかりと勝つだけかなと思います」と気合十分に話した。プロ11年目のシーズンになる。沖縄県の与勝高出身で、10番をつけてプレーしたが当時は