2026年1月4日（日）から、『京王プラザホテル札幌』にて『シマエナガルーム』の宿泊プランが復刻販売されています。 画像：株式会社京王プラザホテル札幌 『シマエナガルーム』誕生から5周年という節目をむかえる2026年は、より親しまれる心地よい空間と心を豊かにする部屋づくりを目指した新スタイルのコンセプトルームが考案されています。 画像：株式会社京王プラザホテル札幌 壁面はシマエナガが最も愛