最高裁判事に新たに就任した弁護士出身の阿多博文氏（65）が記者会見を行い、「重要な裁判例の形成に自らが関与することへの不安を感じるが、誠心誠意、努力していく」と抱負を語りました。大阪府出身の阿多氏は1990年に大阪弁護士会に登録後、民事事件を中心に担当し、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の会社法や民事訴訟法の部会などで委員を歴任。日本弁護士連合会の司法制度調査会委員や、同志社大学法科大学院の客員教授も務