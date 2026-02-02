お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。米国のエンタメ業界のギャラ事情について語った。2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。現地の大手エージェント会社「United Talent Agency」、マネジメント会社「Brillstein Entertainment Partners」と契約しており、エージェントからは出演料が1億5000万円の「ボトックス」のCMを紹介されたことがあったという。しかし