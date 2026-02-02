MUCCの逹瑯が3月11日、ソロシングル「checkmate」をリリースすることが発表となった。このアナウンスにあわせて、最新アーティスト写真とジャケット写真も公開された。「checkmate」は、前シングル「VILLAINS」から約6ヶ月ぶりにリリースされるシングルだ。同シングルのリリース記念インストアイベントの開催も決定した。また、3月14日の茨城・水戸ライトハウスを皮切りに4月26日の東京・浅草花劇場まで、全4ヵ所8公演をまわるツア