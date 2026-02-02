タレントの渡辺直美が２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。在住５年目を迎えた米国での生活を明かす一幕があった。ニューヨークでマンションを借りている渡辺だが、家賃の相場は「１ベッドルームで日本円だと（平均）約８５万円ぐらいですね」と告白。共演の有田哲平に「生活できないじゃん」と言われると「マジでできないです。みんな、ルームシェアというか。日本で言うと大学生とか若い