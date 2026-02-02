6月での活動終了を控えているロックバンド・SHISHAMOが1月31日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでスペシャルライブを開催。『明日も』などヒット曲を披露し、会場を盛り上げました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、学生の春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を4月5日まで開催中。その一環として、様々なアーティストたちが登場する『ユニ春！ライブ 2026』が1月31日に開幕し、今回はSHISHAMOがパークに初登