ＤｅＮＡは２日、新加入する前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が来日したことを発表した。デュプランティエは昨季限りで阪神を退団し、複数球団の争奪戦の末、今オフにＤｅＮＡと契約合意。来日手続きの過程でパスポートとビザの紛失というアクシデントに遭い、チームへの合流が遅れていた。球団を通じて「再び日本に戻ってくることができ、とても嬉しく思っています。ここ数ヶ月日本の文化や人々が恋しかったで