女優の天海祐希が日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演予定であることが２日、同番組内で告知された。天海の主演ドラマ「女王の教室」の同窓会企画が放送されることも明らかに。「女王−」は２００５年に放送され、子役として志田未来、伊藤沙莉、福田麻由子らも出演していた。「女王の教室」同窓会の告知映像には、ＳＮＳも即座に反応。「女王の教室同窓会！？胸熱すぎる」「楽しみすぎる」「予告だけでうるっとした」など