新日本プロレス２日の後楽園大会で「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーJr.（３８）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）との一騎打ちを制した。ザックは１月の東京ドーム大会で大岩陵平、ハートリー・ジャクソンとともにＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座を戴冠。しかし、わずか１５日後の後楽園大会で後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグにベルトを奪取された。１１日の大阪大会ではリベンジマッチの王座戦を控