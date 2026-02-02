新日本プロレス２日の後楽園大会で海野翔太（２８）＆上村優也（３１）が、ＩＷＧＰタッグ王者「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」のＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）＆ＯＳＫＡＲ（２７）と大乱闘を展開した。この日、海野＆上村は安田優虎と組んで、Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆永井大貴と６人タッグ戦で激突。ＯＳＫＡＲと対峙した海野は、ビッグブーツを避け、ドラゴンスクリューを決めるなど奮闘。上村もＩｃｅにドロップキック、