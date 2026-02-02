DeNAは2日、ジョン・デュプランティエ投手の来日を発表した。デュプランティエは球団を通じて「再び日本に戻ってくることができ、とても嬉しく思っています。ここ数ヶ月日本の文化や人々が恋しかったです。キャンプ合流が少し遅れてしまいましたが、横浜スタジアムのマウンドに上がること、そしてベイスターズファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」とコメントした。阪神でプレーした昨季は開幕から安定した