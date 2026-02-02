FCNTの「らくらくスマートフォンLite MR01」が楽天回線対応製品に追加！楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品（以下、楽天回線対応製品）を更新して新たに5G対応スマートフォン（スマホ）「らくらくスマートフォン Lite」（FNCT製）の日本におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIM