俳優の芳根京子（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ビーバーの着ぐるみ姿のオフショットを公開した。【写真】「天使超えてます」ビーバーの着ぐるみ姿で“自然体”な表情を見せる芳根京子ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）で日本版声優（主人公・メイベル役）を務めることが発表された芳根。同作で共演する小手伸也（52）と共に、東京・羽村市動物公園にいるビーバーたちのもと