「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるRAVIJOURから、心ときめく2026年バレンタインコレクションが登場。YouTuber／モデルとして活躍するRちゃんが最新ビジュアルで魅せるのは、気品と艶を兼ね備えたランジェリーの世界。甘さだけにとどまらず、自分らしい色気を引き出してくれるアイテムが揃います。大切な日に纏いたい、特別な一着との出会いを楽しんで♡ 朝露のように輝くヴィオレーヌ