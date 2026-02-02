吉田拓郎さんシンガー・ソングライターの吉田拓郎さん（79）が2日、ニッポン放送の番組「オールナイトニッポンPremium」に出演し、4月13日に愛知県芸術劇場（名古屋市）、同25日にはフェスティバルホール（大阪市）でスペシャルライブを開くと発表した。2022年に芸能活動の一線から退いており、19年以来の公演となる。吉田さんは番組で「『早くやりたくてしょうがない』という不思議な気分。期待してほしいと思います」と話し