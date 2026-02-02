5人組アイドルグループ・ACEesが2日、不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に出席し、今年チャレンジしたいことや、注目してほしい部分などを明かしました。ACEesは、作間龍斗さん（23）、那須雄登さん（24）、浮所飛貴さん（23）、深田竜生さん（23）、佐藤龍我さん（23）の5人からなる、STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアグループです。■今年チャレンジしたいことは「みんなの家族とご飯」Q&Aコーナーで