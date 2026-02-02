砂漠を制する“究極の2ドアオフローダー”ジェネシスは2026年1月28日、アラブ首長国連邦（UAE）にて、砂漠をはじめ過酷な地形を走破できる「Xスコーピオコンセプト」を世界初公開しました。ジェネシス初という究極のオフローダーに位置づけられた同車は、一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”の新たな「2ドアクーペSUV」です！（12枚）ジェネシスは2016年に創設された韓国ヒョ