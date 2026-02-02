苫小牧市で2025年8月ごろ、土木作業員の男性（30）に対し、暴行を加えたとして逮捕された男性（31）について、札幌地検は2026年1月30日付けで不起訴処分としました。男性は2025年8月ごろ、苫小牧市本幸町2丁目の路上で、市内に住む土木作業員の男性（30）に対し、顔や尻、足などを複数回、足蹴りするなどの暴行を加えた疑いで、2026年1月21日逮捕されていました。札幌地検は不起訴処分の理由について「犯行後の状況も含めた関係証