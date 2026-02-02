2日、ダイハツが発表したのは、会社としては初めてとなる新たな軽タイプのEV＝電気自動車です。【写真で見る】ダイハツが発表した「軽タイプのEV」軽タイプのEVダイハツが発表ダイハツ工業井上雅宏 社長「ダイハツらしく軽の商用車で電気自動車を作って出すというところが、これが一番カーボンニュートラルに貢献できるんじゃないか」初めての量産車にあえて選んだのが、運送や配送など業務目的で使われる“商用車”です