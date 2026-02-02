いよいよ2月8日に明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕戦を迎えるサッカー・アルビレックス新潟。今回は、今季チームのキャプテンを務めることになった藤原奏哉選手と浦和レッズから完全移籍してきた藤原優大選手、2人の藤原選手にインタビューしてきました。 ■“船越アルビ”昨季と変化も「攻守においてアグレッシブ」 まもなく迎える百年構想リーグに向け再始動した“船越アルビ”。若手・ベテラ