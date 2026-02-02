最新のJNNの世論調査で、最も重視する政策にあがった物価高対策。消費税の減税はアリかナシか。有権者はどう捉えているのでしょうか。【画像を見る】「投票先は？」年代別に見た世論調査の結果「減税すべきではない」が20％各党の方針井上貴博キャスター:今回の選挙では、与野党ともに“消費税の減税”を掲げています。【消費税の方針】公約・TBSアンケートより▼食料品0％、2年限定→自民・維新「検討を加速」▼食料品0％、恒久